Benevento, Pippo Inzaghi e i complimenti a Roma e Lazio: "Giocano il miglior calcio d'Italia"

A due giorni da Benevento - Roma, in programma domenica sera al Vigorito, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico ha fato i complimenti agli avversari, inserendo nell'elogio anche la Lazio, squadra allenata dal fratello Simone: "Serve la partita perfetta, sperando che loro non siano al massimo. Apprezzo molto Fonseca, un ottimo allenatore. Roma e Lazio giocano il miglior calcio in Italia, davanti hanno un potenziale stratosferico e non possiamo sbagliare nulla. All'andata, però, per settanta minuti li abbiamo messi in grossa difficoltà e potevamo anche andare in vantaggio. Non vediamo l'ora di scendere in campo per vivere questa gara ricca di emozioni".

