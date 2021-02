Lazio, Luiz Felipe in viaggio verso Roma: il brasiliano proseguirà il recupero nella Capitale - FOTO

Finalmente il ritorno a Roma. Dopo l'operazione alla caviglia e più di venti giorni di recupero trascorsi in Germania, Luiz Felipe è in viaggio verso la Capitale. Il difensore ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando sul proprio profilo uno scatto che lo riprende mentre è in aeroporto poco prima di salire sul velivolo che lo riporterà a casa. In Italia proseguirà il percorso che lo riporterà a disposizione di Simone Inzaghi.

