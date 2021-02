Calciomercato, Lazio su De Ketelaere? Il talento del Bruges ammette: "Sogno un'avventura straniera"

Nonostante la giovane età, Charles De Ketelaere ha catalizzato già su di sé le attenzioni di tanti club stranieri. I media belgi sono sicuri: anche il Milan e la Lazio lo starebbero tenendo in considerazione in vista della prossima sessione di calciomercato. Lo stesso centrocampista classe '2001 del Bruges ha chiarito il suo futuro ai microfoni di De Krant van West-Vlaanderen: "Onestamente: sogno un'avventura straniera, ma non sarà così presto. Farò sempre la scelta migliore. Non c'è un piano di carriera concreto. I club stranieri erano già interessati, ma se dico che voglio restare altri tre anni, rimarrò per altri tre anni. Ne sarei molto felice".

