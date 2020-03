Bergamo, ancora un convoglio militare: altre 70 bare portate via

Anche questa mattina i camion dell'esercito hanno attraversato le strade di Bergamo. Un'altra settantina di feretri sono stati trasportati dal cimitero della città in altre zone del Nord, in particolare in Emilia Romagna per la cremazione. Come il 18 sera, anche oggi la città di Bergamo ha assistito a un drammatico corteo con le bare delle vittime che (oltre a non aver trovato spazio nei cimiteri) non hanno neanche potuto avere un funerale.

