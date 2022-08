Bergomi all'Inter: “Fai come la Lazio. Non puoi pensare di…”

TUTTOmercatoWEB.com

La gara tra Lazio e Inter è stata un faccia a faccia di livello, il primo scontro diretto tra le due squadre che al momento si aggiudicano i biancocelesti per aver vinto 3 a 1. I nerazzurri non sono riusciti a imporsi come avrebbero voluto, subendo così i padroni di casa e la pesante sconfitta. A distanza di giorni è tornato sull’argomento l’ex Beppe Bergomi che, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "L’Inter non può pensare di dominare ogni gara per 90’. Deve rinunciare al possesso palla per fare uscire gli avversari. Come ha fatto la Lazio”. Proseguendo l’analisi ha poi aggiunto: “La Lazio ha giocato bene, dà noia all’Inter. Sarri non ha permesso di andare in profondità”.

