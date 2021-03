Bergomi: "Lazio e Roma sono più indietro in classifica, ma occhio..."

Ai microfoni di TMW Radio Beppe Bergomi ha parlato delle posizioni di alta classifica: "Finché non togliamo l'asterisco da Juventus-Napoli non ne veniamo fuori... Lì possiamo capire tanto. L'Inter non dovrebbe avere problemi, il Milan ha un buon vantaggio, l'Atalanta di solito nel finale da dei filotti mentre Roma e Lazio sono un po' più indietro, ma occhio...". Sull'interpretazione del ruolo da difensore: "Dobbiamo pensare sempre che prima devi fare il difensore. Se poi hai anche qualità importanti nel possesso e consolidamento del palleggio ancora meglio, io sono ancora per i Chiellini e gli Acerbi. Ma anche i Bastoni! Sa marcare, è giovane e può crescere tantissimo: li abbiamo i giocatori così. Mi viene in mente la fisicità di Lovato, che a Verona non ha paura di giocare uno-contro-uno: può essere anche lui un marcatore del futuro. Una linea come Skriniar-De Vrij-Bastoni è perfetta, se poi trovi uno un po' più veloce nei tre ancora meglio. Ci vorrà tempo ma troveremo i nuovi difensori".

