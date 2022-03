Bernardeschi-Juventus, è finita: il centrocampista non rinnova

RASSEGNA STAMPA - Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. È questa la notizia del giorno in casa bianconera. Proprio come Dybala, il centrocampista ex Fiorentina non ha trovato l'accordo con il suo club per prolungare il suo contatto in scadenza il prossimo giugno. Per lui sta finendo un quinquennale a cifre importantissime. Adesso il numero 20 bianconero è libero di accordarsi con una nuova squadra. Sulle sue tracce c'è anche la Lazio che attende l'evolversi della situazione.