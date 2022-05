Bernardeschi sul futuro: “Ecco quale progetto sto cercando”

TUTTOmercatoWEB.com

Il percorso di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus è giunto al termine. Ieri sera il numero 20 di Allegri ha disputato l'ultima presenza in bianconero contro la sua ex Fiorentina. L'esterno toscano è libero di cercarti una nuova squadra e si è detto pronto per una nuova avventura. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Adesso penso a me stesso, vorrei un progetto bello che possa sposarsi con le mie idee. Sono aperto a tutto, al cambiamento: quando si decide così, si è pronti al cambiamento e diffido da chi sta nelle zone di comfort. Cambiare è evoluzione, siamo aperti a tutto".