Bilancio Lazio, da Castellanos a Guendouzi: i costi aggiornati dell'estate 2023

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha diramato la semestrale aggiornata al 31 dicembre 2024. Dai documenti ufficiali del club si può fare un sunto del bilancio che vede la società chiudere in leggerissimo attivo. ma non solo. Dal comunicato si può fare un conto dei costi dei cartellini dei calciatori arrivati nell'estate del 2003 (dello scorso anno per intenderci). Oltre ai costi fissi, infatti, sono scattati anche i primi bonus e quindi si può fare un primo totale.

Iniziamo da Valentin Taty Castellanos acquistato dai New York. L'attaccante argentino è costato 13.768.663 euro di cartellino a cui sommare 475.571 euro di contributo di solidarietà. In questo anno e mezzo sono scattati due bonus, entrambi da 1.0172.80 euro (il primo per la qualificazione in Coppa Italia, il secondo per le 30 presenze con l'aquila sul petto). L'ex Girona, a oggi, è quindi costato 16.278.794 euro. Matteo Guendouzi, invece, è arrivato dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto diventato obbligo perché la Lazio ha chiuso tra le prime dodici in classifica. Il francese è costato a bilancio in totale 11.192.843 euro (rispettivamente 10.633.201 al club transalpino e 559.642 di contributo di solidarietà).

Passiamo poi a Gustav Isaksen che in questo inizio di 2025 è un po' l'uomo del momento. Il danese è stato prelevato dal Midtjylland a titolo definitivo. Il numero 18, bilanci alla mano, è costato in totale 13.461.573 euro. Scorporando sono 10.889.790 al club a cui si aggiungono 571.783 di contributo di solidarietà e due bonus da un milione scattati rispettivamente per le 25 e le 35 presenze con la maglia della Lazio. Christos Mandas, fresco di rinnovo fino al 2029, è arrivato dall'Ofi Creta per meno di un milione di euro (910.109 al club e 40.749 di contributo di solidarietà). Nel totale che segue lo specchietto con i costi dei calciatori acquistati a titolo definitivo nel 2023 e ancora in rosa. Non ci sono Pellegrini e Rovella, il cui riscatto scatterà a giugno, e nemmeno Sepe e Kamada che hanno lasciato la Lazio.

CASTELLANOS costato 16.278.794 euro

ISAKSEN costato 13.461.573 euro

GUENDOUZI costato 11.192.843 euro

MANDAS costato 950.858 euro

*= i costi possono aumentare per eventuali bonus che potrebbero scattare in questa o nelle prossime stagioni e su cui solo le prossime semestrali potranno far luce.

