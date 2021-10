Boban: "Sono in causa con Elliott". La risposta: "No, è in giudizio con il Milan"

In un'intervista a SportWeek l'ex giocatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha precisato: "Sono in causa con Elliott, non con il Milan". Il procedimento legale è stato intrapreso in seguito alla decisione del club rossonero di licenziarlo per giusta causa a causa di una intervista di inizio 2020 critica nei confronti della proprietà. Un portavoce di Elliott ha risposto al croato: "La causa in corso è tra Boban e il Milan, non tra Boban ed Elliott". A fine 2020 il Tribunale del Lavoro ha imposto al club di pagare oltre 5 milioni di euro perché l'intervista non era da considerarsi dannosa. Il Milan dopo questa sentenza ha fatto ricorso in appello.

