Bodo/Glimt, Knutsen: "All'Olimpico sarà fantastico, mi aspetto una Lazio..." - VIDEO

Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio per presentare l’incontro. Queste le parole dell'allenatore: "Lo abbiamo visto ieri in Champions, si possono prendere due gol in qualsiasi momento. Dobbiamo mettere alle spalle la partita dell'andata e pensare alla battaglia che ci aspetta domani. Servirà la giusta distanza tra i reparti. Il nostro spirito è il segreto e tutto si basa sulle indicazioni su cui lavoriamo quotidianamente. La partita di domani sarà rock and roll".

"Emozioni? È un'esperienza fantastica vivere questa partita, uno stadio del genere è straordinario e sono felice di essere tornato qui a Roma. Spero che avremo la possibilità di giocare una sfida allo stesso livello dell'andata. Quanto successo settimana scorsa è già alle spalle".

"Le dimensioni più grandi dell'Olimpico saranno un fattore domani? Per loro c'è poca differenza perché hanno calciatori molto tecnici. Per noi è un vantaggio giocare sul sintetico, ma il passaggio sul giocare sul campo più grande non influenzerà il nostro gioco. Dovremo giocare a ritmo alto, è il nostro calcio. Servirà poi equilibrio in fase offensiva, dovremo mettere la stessa intensità dell'andata. È vero che giochiamo ad alto ritmo, per noi è più importante correre veloce piuttosto che correre tanto".

"Se ho imparato dagli errori fatti nell'ultima trasferta a Roma? Come tutti gli allenatori lavoro moltissimo sui nostri errori, spero che con lo staff e la squadra abbiamo fatto dei progressi. Rispetto a tre anni fa non siamo gli stessi e mi auguro un esito più positivo".

"Che Lazio mi aspetto? È una squadra molto forte, va analizzata giocatore per giocatore e si vede che è una squadra di qualità. I due centrocampisti centrali hanno grande qualità, penso che la Lazio sia strutturata per fare molto bene. Ci sono alcuni elementi del reparto offensivo che possono accendere la partita con le loro accelerazioni. Sarà una Lazio diversa rispetto all'andata, hanno un gioco offensivo e proveranno a ribaltare il risultato".

"Non vediamo l'ora di essere in campo nuovamente contro la Lazio, per noi è già un onore giocarci questa gara. Non pensiamo alle conseguenze della gara, possiamo arrivare alla semifinale ma non pensiamo a questo come motivazione. Certo c'è già una grande motivazione, ma il nostro obiettivo deve essere quello di fare una buona prestazione domani. Ci stiamo focalizzando su tanti dettagli, ma sicuramente sarà una partita bellissima da vivere".

"Il segreto per la qualificazione? Dobbiamo continuare a pensare che abbiamo il 50% di passare. Domani giocheremo in casa della Lazio, noi abbiamo dimostrato di essere il Bodo-Glimt all'andata e vogliamo dimostrarlo anche domani. Sono sicuro che con il nostro calcio offensivo segneremo anche domani. Questa è la mia idea del calcio, giocarcela sempre, altrimenti non potremo qualificarci a una storica semifinale europea".

"Maatta è tornato a disposizione? Può essere reintegrato in gruppo, ha lavorato in settimana e sarà in forma per la partita di domani".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE