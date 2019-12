Bolchi: "Lazio tra le prime quattro in Serie A. Bravi Inzaghi e Lotito"

Con il campionato fermo fino al 5 gennaio è tempo di bilanci definitivi per il 2019. La Lazio è terza, ha appena vinto la Supercoppa Italiana ed è reduce da una striscia di otto vittorie consecutive in Serie A. Per questo l'ex tecnico Bruno Bolchi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com usa parole al miele per i biancocelesti: "La Lazio analizzando la rosa è da inserire tra le prime quattro del campionato. Bravi i giocatori e il tecnico ma anche Lotito che tiene sempre la squadra a buoni livelli".

