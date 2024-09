Bologna, Italiano: "Casale giocatore importante. Eccome come sta..."

Questa finestra di calciomercato ha visto molti calciatori della Lazio andar via, anche alcuni che avevano giocato in maglia biancoceleste fino alla partita precedente. Tra questi Nicolò Casale, che, complice l'infortunio di Gila, è partito dal primo minuto in coppia con Romagnoli nelle prime due giornate di campionato. Nell'ultima gara con l'aquila sul petto, a Udine, l'ex Verona è stato costretto al cambio al termine del primo tempo a causa di un problema al polpaccio e solo qualche giorno dopo è stato ceduto al Bologna. Il suo nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, in conferenza si è così espresso sul difensore ancora di proprietà della Lazio: "Casale sta bene, dopo i primi giorni a parte per un problemino al polpaccio è in gruppo, è un giocatore importante. Sono contento di com'è arrivato".