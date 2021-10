Bologna - Lazio Cucchi: "La strada è lunga e c'è tempo per migliorare"

Mihajlovic batte Sarri. Al Dall'Ara la Lazio, scarica e spenta dopo gli ultimi impegni avuti in settimana, non è riuscita a esprimersi contro il Bologna che, al contrario, è stato cinico e bravo nell'annientare le sortite dei capitolini. Riccardo Cucchi, al termine della partita, su Twitter ha espresso il suo pensiero in merito: "Gara del Bologna eccellente. Lazio lenta e in grande difficoltà. Da laziale: animo, la strada è lunga e c'è tempo per migliorare...".

