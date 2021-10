Bologna – Lazio, rosso per Acerbi: non ci sarà contro l’Inter

Beffa per la Lazio che al Dall'Ara è sotto per 3-0 contro il Bologna. Non solo la sconfitta al 30’ del secondo tempo l’arbitro Massa ha espulso Francesco Acerbi per proteste. Un rosso pesante per la squadra di Maurizio Sarri che dopo la sosta per le nazionali dovrà affrontare l’Inter, lo farà senza il difensore biancoceleste.

