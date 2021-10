Bologna - Lazio, Svanberg: "Immobile out è un bene per noi, ma occhio agli altri"

Poco meno di un'ora e Bologna e Lazio scenderanno in campo allo stadio Dall'Ara per il match in programma alle 12:30. Un match importante per le due compagini: i felsinei vogliono riscattarsi dopo il brutto ko di Empoli, i biancocelesti vogliono continuare sulla scia della vittoria dopo il derby. Nel pre gara Mattias Svanberg è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E’ stata una settimana lunga e dura, adesso mi sento carico e sento che c’è fiducia nel nostro gruppo. Siamo undici in campo, tutti attaccano e tutti difendono, dobbiamo stare compatti e cercare di non subire gol”.

Svanberg a Dazn: “Il mister ci ha detto di rimanere sereni, la stagione è lunga ma dobbiamo fare meglio. Immobile out? Non so se è un vantaggio, è un grande giocatore ed è un bene per noi che non ci sia, ma ce ne sono anche altri forti. Sono tre anni che sono qui, mi sento di avere resposnabilità".

