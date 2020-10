Bologna, Mihajlovic: “Con la Lazio sì e oggi no. Il Var fa solo confusione”

Dopo la vittoria 3-2 ai danni del Cagliari, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il serbo è tornato a parlare dell'utilizzo del Var, facendo riferimento al gol di Simeone e alla rete annullata a Svanberg in Lazio-Bologna: "Secondo gol del Cagliari? Mi sembrava da annullare, in quanto molto simile a quanto ci era successo a Roma contro la Lazio. Lì il Var è intervenuto e qui no. E come al solito su questa cosa c’è tanta confusione. Una volta interviene e un’altra no. Anzi dico la mia: spesso interviene quando non ce n’è bisogno e sta in silenzio quando deve dire qualcosa".