Bologna, Mihajlovic: "Non ho fatto nulla che potesse espormi al Covid"

Sono tante le critiche ricevute da Sinisa Mihajlovic dopo aver scoperto di essre positivo al Covid. L'allenatore del Bologna oggi in collegamento con la squadra nel ritiro di Pinzolo ha però voluto dire la sua: "Non ho fatto nulla che potesse espormi al Covid. Ho sempre rispettato le regole, sono dispiaciuto per le critiche che sono arrivate a me e alla mia famiglia. Ho permesso ai miei figli di andare in discoteca. Uno è risultato positivo, adesso è negativo. Probabilmente me l’ha trasmesso lui. Sono stato sfortunato".

