Bologna, Mihajlovic: "Si vince se hai tanta qualità, basta guardare la Lazio"

Il tecnico del Bologna commenta il pareggio con il Torino e spiega l'importanza della qualità per vincere gare complicate citando la Lazio...

Dopo il pareggio del Bologna con il Torino, Sinisa Mihajlovic ha parlato commentando il match. Il punto preso accontenta i rossoblù perché i granata sono in un buon momento, ma soprattutto sono un avversario duro da superare. Il tecnico serbo ha citato anche la Lazio nel suo commento alla sfida, ecco le sue parole:«Quando giochi col Torino è difficile fare spettacolo, vedo però che questo calcio di duelli va molto di moda, a me ne piace un altro ma ci siamo dovuti adattare. Se hai tanta più qualità degli avversari, vedi la Lazio a Cagliari, vinci, se no va bene anche prendere un punto».