Bologna, Mihajlovic: “Sono della Lazio, non riesco a gioire. Sul calcio d'angolo dico...”

Il Bologna imponendosi per 3 a 0 sulla Lazio ha segnato la svolta al momento buio che stava vivendo. La squadra di Maurizio Sarri ha subito i rossoblu guidati da Sinisa Mihajlovic per 90’. Ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita è intervenuto Sinisa Mihajlovic: “Come ho detto prima ero convinto che avremmo fatto una grande partita e così è stato. Ho parlato tutta la settimana e ho detto che se fossimo scesi in campo con intensità e atteggiamento giusto e concentrazione avremmo avuto possibilità di vincere. In queste sette partite ci è mancata la continuità di questi tre fattori. Mi sono complimentato con i ragazzi e gli ho detto di riflettere sul perché non facciamo sempre una gara cosi. Se giochi così anche se non fai risultato non hai niente da rimproverarti. Forse la sosta non viene nel momento giusto, prepareremo le prossime partite sperando di ripetere questa prestazione”

TATTICA - "Questa viene dopo perché se avessimo avuto lo stesso atteggiamento di Empoli anche cambiando modulo avremmo perso comunque, lo spirito viene prima di tutto. Poi ovviamente abbiamo cercato di proteggerci oggi, volevamo dare meno profondità alla Lazio dovevamo essere più compatti per poter ripartire. Siamo stati bravi con il primo gol di Musa e il secondo gol lo abbiamo preparato perché sapevamo che marcano la zona e sul secondo palo c’è Hysaj che non è alto quanto acerbi e Reina fa fatica ad andare in quella posizione sul secondo palo".

A DAZN il mister rossoblu ha aggiunto: "Io sono tifoso della Lazio, non posso esultare nonostante voglia bene al Bologna e questa vittoria ci serviva. Quando la Lazio subisce gol sento qualcosa dentro che non mi fa gioire a pieno. A parte gli scherzi, nulla accade per caso: se noi andiamo in campo con la concentrazione giusta facciamo delle grandi partite. Non vorrei pensare che sia tutto merito del cambio modulo, l'importante è lo spirito con cui entri in campo. Infatti ho chiesto proprio questo ai ragazzi dopo la partita. Si può anche perdere, ma se abbiamo questo atteggiamenti non ci possono essere rimpianti. Dipende tutto da noi. Noi siamo convinti che a fine stagione staremo nella parte sinistra della classifica. Quando giochi così è più facile vincere. Oggi sono stato costretto a cambiare assetto tattico per via dei miei esterni che hanno reso poco. Ci siamo compattati. Nonostante la vittoria queste non sono le partite che mi piacciono, però bisogna capire anche il momento. In futuro si vedrà. Il gol da calcio d'angolo era provato, per cercare di sfruttare la statura di Hysaj".