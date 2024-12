Bologna, Pobega torna sulla Lazio: "Un'ingenuità che non mi appartiene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria in Coppa Italia del Bologna contro il Monza, il centrocampista rossoblù Tommaso Pobega ha commentato il passaggio del turno nella competizione. In più poi si è soffermato anche sulla sua espulsione all'Olimpico contro la Lazio che ha condizionato fortemente la gara. Queste le sue parole: "Ci tenevo a fare gol anche per mostrare al gruppo, al mister e ai tifosi che quella con la Lazio è stata un’ingenuità che non mi appartiene e che ho messo da parte. In questi giorni mi sono allenato tanto e i compagni mi sono stati a fianco: anche da queste cose si vede la forza del gruppo. Siamo squadra e gara per gara stiamo crescendo in consapevolezza e identità".

"La Coppa Italia è una competizione importante, ci tenevamo a far bene stasera e andare il più avanti possibile. L’abbiamo approcciata bene mettendo in campo quanto preparato in allenamento, poi i gol portano entusiasmo e siamo contenti di averne segnati quattro mantenendo involata la nostra porta".