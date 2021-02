Bologna, tifosi contro Mihajlovic e la squadra: la situazione

Tifosi del Bologna sul piede di guerra e nel mirino ci sarebbe non solo il tecnico Mihajlovic ma anche la squadra. Il tutto è iniziato la scorsa settimana quando i tifosi si sono radunati fuori lo stadio poco prima del match tra Bologna e Benevento con striscioni e bandiere per incitare la squadra. Poco dopo in rete ha iniziato a circolare un video, girato all'interno del pullman, in cui si sente il tecnico pronunciare alcune battute che non sono piaciute alla tifoseria, alla quale allo stesso modo ha dato fastidio l'atteggiamento freddo e distaccato della squadra davanti a un gesto che avrebbe dovuto invece far piacere. "Da noi sostegno e pazienza, da voi risate e indifferenza. Da oggi rispetto solo per la maglia", questo lo striscione appeso qualche giorno dopo il fatto. Si attende quindi un confronto con la società per cercare di ricucire la ferita in attesa poi di capire se ci sarà un chiarimento anche con il tecnico.

