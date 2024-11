Bonatti spiega: "Pedro Neto? Non era pronto per giocare con la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato dalla redazione di Gianlucadimarzio.com, l'ex allenatore della Primavera della Lazio Andrea Bonatti ha parlato di Pedro Neto, esterno portoghese, ora al Chelsea, passato proprio per la Capitale nel 2017. Queste le sue dichiarazioni sul suo percorso e su cosa non ha funzionato in biancoceleste: “Pedro Neto e Bruno Jordao? Si allenavano quasi sempre in prima squadra con Inzaghi: sono scesi in Primavera nelle mie ultime settimane alla Lazio. Neto era un ragazzo con grande gamba, sveglio e voglioso di imparare, ma non mi dava la magia che più tardi mi avrebbe dato uno come Soulé. Non sembrava così pronto per giocare alla Lazio, invece ha avuto una grande carriera: i percorsi sono così, c’è chi vien fuori prima, chi più tardi e chi alla fine non riesce”.