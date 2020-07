Boninsegna: “Lazio e Juve? Non so chi sia più in crisi. E lo Scudetto...”

Lo sprint finale decreterà il vincitore, la lotta Scudetto non è ancora conclusa. Ai microfoni del Corriere della Sera è intervenuto Boninsegna: "Non so chi è più in crisi tra la squadra di Inzaghi e quella di Sarri. La realtà è che una volta si rimaneva spesso a pari punti fino all’ultima giornata, mentre adesso 6 punti, che poi sono 7, ci sembrano pochi. L’Inter farà bene a non montarsi la testa dopo aver battuto la Spal ormai retrocessa: se vogliamo parlare di nuovo di scudetto, parliamone. Ma mi sembra che il treno sia già passato. Però capisco che la Juve che raccoglie appena due punti in tre partite faccia scalpore. E autorizzi a sperare".