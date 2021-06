Boniperti, da Trapattoni a Bonucci e Chiellini: "Come un padre, gli devo tutto"

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giampiero Boniperti. Tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo stanno esprimendo pubblicamente il proprio cordoglio per la sua morte. Marco Tardelli l'ha ricordato ai microfoni di LaPresse: "È stato il mio grande presidente, sicuramente uno che mi ha insegnato molto nella vita, sono stati dieci anni fantastici. Era un vero uomo di calcio, un signore del calcio, nel senso buono della parole. Se non ce sono più adesso? Questo non lo so e non importa, lui lo era. Abbiamo avuto tante discussioni e anche tante idee diverse ma era sempre uno che sapeva sistemare le cose. C'era stima reciproca e rispetto".

TUTTI I BIANCONERI - "Se un bambino mi chiedesse chi è Gianpiero Boniperti risponderei che semplicemente lui è stato e sarà sempre la Juventus. Grazie di tutto Presidentissimo". Anche Giorgio Chiellini, via Instagram, ha voluto dedicare un pensiero a Boniperti. Il difensore è stato seguito a ruota dal compagno Bonucci: "E ora insegna agli angeli che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta: buon viaggio Presidentissimo". Subito dopo sono arrivate le parole di Alessandro Del Piero: "Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà. IO le devo tutto, o quasi da calciatore e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo come voleva lei. Grazie Presidente".

COMMOZIONE TRAP - Evidente la commozione di Trapattoni ai microfoni dell'ANSA: "Giampiero Boniperti per me è stato come un padre: nel calcio a lui devo molto, se non tutto, e la notizia della sua morte per me è un colpo al cuore. Alla Juve vincere non è la cosa importante ma l'unica cosa che conta è la frase che lo descrive perfettamente. Ma dietro quell'apparenza di durezza, che poi era solo rigore etico e un voler esser esigente con gli altri e con se stesso, c'era un presidente pronto a insegnare e a sostenerti, anche nelle sconfitte". A LaPresse le parole di Antonio Cabrini: "Se ne è andato un personaggio che ha scritto la storia non solo bianconera ma del calcio italiano. È vero, ha creato un modo di vivere il mondo bianconero che lui aveva conosciuto da giocatore. Da presidente lo ha inculcato in tutti quelli che arrivavano". Infine, quelle di Zoff: "È stato un grandissimo presidente, una persona di grande correttezza e un esempio da seguire. Mi dispiace, siamo stati insieme per tanti anni. Lo stile Juventus è iniziato con lui".