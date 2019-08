Bonolis: "La Lazio continua a stupirmi, ma il derby è un terno al lotto"

La nuova stagione di calcio ha preso il via ed è entrata subito nel vivo: prima giornata in archivio, sorteggi di Champions League ed Europa League fatti e derby alle porte. Insomma, non si perde tempo, tanta carne al fuoco ma l'attenzione è tutta sula prossima sfida tra Lazio e Roma. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Paolo Bonolis a commentare la stracittadina romana: "Ho visto entrambe le squadre: la Lazio continua a stupirmi per capacità di rubare palla e nell'immediatezza di verticalizzare. La Roma mi è piaciuta dalla cintola in sù, ma se non riesce a cautelarsi maggiormente nella gestione della partita e non registra la difesa rischia molto contro una squadra che fa delle ripartenze la propria arma migliore. Vedremo, il derby è sempre un terno all'otto".

