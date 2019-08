DIRETTA - Calciomercato Lazio, la squadra "si rinnova". E in uscita...

"Se ci sarà qualche occasione per migliorarci ben venga, ma per ora stiamo bene cosi". Suonano come una sentenza le parole del ds della Lazio che ieri si è espresso così sul calciomercato. Igli Tare sa bene quali siano le dinamiche mediatiche del mercato, e quindi preferisce "stare zitto e non commentare". D'altronde la politica della Lazio è sempre stata questa negli ultimi anni: anteporre i fatti alle chiacchiere. Qualche indicazione però il ds biancoceleste l'ha data: "Caicedo rinnoverà". Già lo avevamo anticipato: manca solo la l'ufficialità. Ormai certa è anche la permanenza di Milinkovic, per il quale l'Inter aveva provato vanamente un ultimo assalto. In attacco la sorpresa potrebbe essere Carlos de Pena, esterno d'attacco della Dinamo Kiev, accostato alla Lazio nelle ultime ore. Ma la dirigenza in questo momento sembra stia dando la precedenza ai rinnovi contrattuali: è previsto un ritocco anche sull'ingaggio di Luis Alberto e Correa. Precedenza ai rinnovi, ma soprattutto al mercato in uscita, per cui i tempi si fanno sempre più stringenti.

LAZIO, CALCIOMERCATO IN USCITA: Il tempo stringe e la Lazio non è ancora riuscita a piazzare i suoi "esuberi".Per Wallace e Durmisi si continua a lavorare costantemente. Il futuro del brasiliano dipende da Mendes: servirà una gran mossa del super procuratore portoghese per accontentare la Lazio e il calciatore. Per Durmisi rimane sempre aperta la pista spagnola: la sua ex squadra, il Betis, ha fatto un sondaggio. E poi ci sono i veri esuberi, quelli che sono davvero fuori rosa, tra cui Casasola che rischia di rimanere in biancoceleste fino a gennaio.

