Lazio, Luis Alberto sta tornando mago: così si guadagnerà il rinnovo

C'è chi per fare il mago agita la bacchetta e chi, come Luis Alberto, danza con il pallone tra i piedi. È tutta un'altra storia rispetto alla passata stagione, iniziata con il freno a mano tirato e finita con più di qualche rimpianto. Lo spagnolo adesso sta tornando magico. El Diez della Lazio è centrale nell'idea di calcio di Inzaghi, più di Milinkovic o di Lucas Leiva. È il cervello del centrocampo che, nel ruolo di mezzala, è arrivato a definitivo compimento. Lo dimostrano i numeri, per quanto precoci: i due assist contro la Sampdoria l'hanno immediatamente piazzato in cima alla classifica assist-man della Serie A, alla pari di Insigne. Un evento, quello di due cioccolatini confezionati in una singola partita, che Luis non ripeteva dal marzo 2018 nel 6-2 al Benevento. Inoltre nei 5 maggiori campionati europei, solo De Bruyne del City con 4 assist, insieme a Mendes (Lione) e Sabitzer (Lipsia) con 3, hanno fatto meglio dello spagnolo. Giocando però una o due giornate in più rispetto al campionato italiano.

ADESSO IL RINNOVO - Numeri che servono a evidenziare ciò che non può essere trascritto, ovvero l'atteggiamento e la voglia di Luis Alberto che adesso è qualcosa in più di un leader tecnico. Per questo la società, con cui le frizioni estive sono state risolte prima del ritiro di Auronzo di Cadore, vorrebbe premiarlo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club sarebbe pronto a mettere sul piatto quel rinnovo di contratto che l'opaca stagione scorsa ha fatto rinviare. I rapporti con il suo entourage (la You First Sport, la stessa agenzia di Jony e Durmisi) sono ottimi, ci sono quindi tutti i presupposti per potersi sedere a un tavolo e discutere del prolungamento di contratto dello spagnolo. Al momento l'ex Siviglia guadagna 1,8 milioni all'anno fino al 2022, con il nuovo accordo potrebbe andare ben oltre i 2 milioni. Ci sarà tempo per parlarne, perché prima Luis Alberto dovrà dimostrare continuità dentro e fuori dal campo. Con le sue giocate da un lato, e l'immutata unione d'intenti dall'altro.

