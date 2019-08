Derby, l'Olimpico verso i 50mila spettatori: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Viaggia a ritmo spedita la vendita dei tagliandi per il derby tra Lazio e Roma in programma domenica alle 18. Ai 19300 abbonati, si sono aggiunti circa 22mila biglietti venduti tra tifosi biancocelesti e giallorossi. Al momento sono circa 42mila gli spettatori previsti per il match. Curve e Distinti, sponda aquile, sono esauriti mentre c'è ancora disponibilità in Tribuna Tevere oltre che nei settori più costosi come la Tribuna Tevere Top (70 euro), la Tribuna Monte Mario (95 euro), la Monte Mario Centrale (130 euro) e la Tribuna d'Onore (200 euro). C'è tempo fino al calcio d'inizio e l'obiettivo 50mila, numero di spettatori dell'ultima stracittadina a marzo, non sembra irraggiungibile. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, è previsto per oggi il consueto tavolo tecnico in Questura. L'obiettivo comune è che il match, considerato ad alto rischio, si svolga in assoluta tranquillità e che nulla vada storto.

