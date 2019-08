Calciomercato Lazio, per l'attacco accostato de Pena

"La squadra è al completo, rinnoverà anche Caicedo. Se ci sarà qualche occasione per migliorarci ben venga, ma per ora stiamo bene cosi". Un messaggio chiaro, quello lanciato dopo il sorteggio di Montecarlo da Igli Tare. L'unica sorpresa, nelle ultime ore di mercato, potrebbe arrivare davanti. Secondo tuttomercatoweb.com un nome nuovo è quello di Carlos de Pena, esterno d'attacco della Dinamo Kiev. Uruguaiano del 1992, è cresciuto nel Nacional ed è arrivato in Ucraina lo scorso aprile dopo le esperienze con Middlesbrough in Inghilterra e Real Oviedo in Spagna. In questa stagione ha segnato in campionato contro il Lviv e realizzato due assist nel successo in Supercoppa contro lo Shakthar.

EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELLA LAZIO

EUROPA LEAGUE, IL PUNTO SULLE AVVERSARIE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE