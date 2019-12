Borriello: "La Lazio ha giocatori fortissimi. Può dire la sua per lo Scudetto"

La Lazio non vuole fermarsi. Supercoppa italiana portata a casa, terzo posto in campionato. Durante la trasmissione Tiki Taka, Borriello ha commentato il momento dei biancocelesti: "Lazio, Inter e Juventus superiori al Napoli. Io vedo molto bene la Lazio quest’anno, considerando che deve concentrarsi solo sul campionato potrebbe essere veramente pericolosa. Da 3 o 4 anni mette in difficoltà sempre la Juventus a livello fisico. È cresciuta tatticamente, tecnicamente ha dei giocatori fortissimi. Ora con una partita a settimana può dire la sua per lo Scudetto.".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE