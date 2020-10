Borussia Dortmund, Kehl: "Se giochiamo bene, ci prenderemo almeno un punto"

Questa sera sarà una partita non semplice per entrambe le squadre. Lo sanno bene anche dalle parti di Dortmund dove sono consapevoli della forza della Lazio e della voglia dei ragazzi di Inzaghi. Mentre manca sempre meno al calcio d'inizio, l'ex centrocampista e attuale dirigente del club tedesco Sebastian Kehl ha detto la sua a proposito della gara di oggi: "Abbiamo giustificate speranze di fare progressi in questo gruppo. Dobbiamo iniziare con il match a Roma. Se giochiamo una buona partita, ci prenderemo almeno un punto".

