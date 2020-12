Borussia Dortmund - Lazio, Hoedt: "Rispondiamo sul campo alla sconfitta contro l'Udinese!"

Prima del fischio d'inizio del match di Champions League tra Lazio e Borussia Dortmund, il difensore biancoceleste Wesley Hoedt è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Questa serata può essere particolare, vogliamo che sia speciale per tutti noi. Siamo reduci da una sconfitta bruciante, ma può capitare. Ora tocca a noi rispondere sul campo. Sarà una partita molto difficile, il Borussia Dortmund è forte e lo siamo anche noi. Dobbiamo giocare come sappiamo fare, attaccando e difendendo da squadra. Solo così possiamo giocarcela con tutti. Nello spogliatoio si è parlato dell’approccio, abbiamo visto che è necessario non sbagliarlo: dobbiamo essere umili e lottare tutti insieme”.