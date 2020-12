Borussia Dortmund, parte la missione Maradona: un ristoratore consegnerà a Napoli una maglia per Diego

A una settimana di distanza dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, non si smette di ricordare e omaggiare uno dei più grandi della storia del calcio. Anche dall'estero sono partite diverse iniziative come quella del Borussia Dortmund che consegnerà a Napoli una maglia giallonera dedicata al Pibe de Oro. A prendersi in carico della consegna sarà Sandro Ferone, ristoratore partenopeo proprietario di un ristorante italiano nella città tedesca. La maglietta con il numero 10 e con il nome di Maradona è stata autografata da tutti i calciatori del Borussia e a breve partirà per il capoluogo campano. Sandro Ferone, tra l'altro, è un grande amico di Ciro Immobile che, durante la sua esperienza a Dortmund, andava spesso a mangiare nel suo ristorante. Oggi, l'attaccante della Lazio tornerà al Siganl Iduna Park per la prima volta da avversario e proverà a trascinare la squadra di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

