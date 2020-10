Borussia Dortmund - Zenit, porte aperte al Signal Iduna Park: presenti 300 tifosi

Sta per iniziare la seconda giornata di Champions League. Per quanto riguarda il girone F, le due gare andranno in scena mercoledì 28 entrambe alle ore 21. La Lazio fa visita ai belgi del Bruges mente il Borussia Dortmund ospita lo Zenit. Al Signal Idyna Park si affrontano le due squadre ferme a zero punti. Lo stadio non sarà completamente vuoto. Potranno entrare infatti circa 300 tifosi della squadra di casa. Questo il comunicato dello Zenit: "A causa della situazione covid in Germania, le autorità locali hanno deciso di ammettere alla partita solo 300 tifosi locali. Senza fan in trasferta ammessi nell'arena. La partita contro il Borussia Dortmund si svolgerà mercoledì 28 ottobre allo stadio Signal Iduna Park e inizierà alle 23, ora di San Pietroburgo".