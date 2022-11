Borussia, tifosi a gran voce contro il Mondiale: "Boicottate Qatar" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Prosegue spedita la protesta in Germania contro il prossimo Mondiale. I tifosi continuano con le loro rimostranze contro il Paese ospitante e le sue mancanze di diritti civili, umani che hanno non poco destato tutto il loro sconforto. Come riporta tuttomercatoweb.com, a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Bochum, il muro giallo del Signal Iduna Park ha srotolato diversi striscioni contro il Mondiale. Tra questi, uno gigantesco che recitava a caratteri cubitali: "Boycott Qatar 2022", invito a non partecipare alla manifestazione organizzata dal Paese asiatico, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani. A fine articolo lo striscione esposto dalla curva dei tifosi del Borussia Dortmund.