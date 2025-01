Braga - Lazio, la carica delle wags biancocelesti in Portogallo - FOTO

Fonte: Dai nostri inviati Alessandro Zappulla e Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Baroni sfida l'emergenza e va a far visita al Braga. La Lazio è certa del passaggio agli ottavi, ma vorrebbe anche chiudere la prima fase da imbattuta e con il primo posto nella classifica generale. Una sfida complicata per le aquile che devono fare i conti con assenze e squalifiche con il tecnico che avrà gli uomini contati. I giocatori, però, avranno anche un aiuto in più. Sono volate in Portogallo anche Kyanne ed Eleonora, rispettivamente le fidanzate di Castellanos e Mario Gila. Le due, intercettate dai nostri inviati sull'aereo, hanno detto: "Siamo qui per tifare la Lazio". Un modo per stare vicino ai rispettivi compagni e alla squadra. Calciatori contati, ma la Lazio avrà due alleate in più sugli spalti.

