Brentford, l'allenatore su Strakosha: "Portiere di alto livello. Alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

CALCIOMERCATO LAZIO - Thomas Strakosha è il nuovo portiere del Brentford. Il numero uno albanese è stato ufficializzato oggi dal club inglese e il tecnico ha parlato ai canali della società per commentare l'arrivo. Thomas Frank ha detto: "Sono contento di essere riuscito a ingaggiare un portiere di alto livello. È stato a lungo il numero uno della Lazio, il che è davvero impressionante. Ha giocato in Serie A e in Europa e porterà con sé questa esperienza. Si adatta al nostro modello di portiere e arriva in un buon ambiente con David Raya e Matthew Cox che si spronano a vicenda ogni giorno".