UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Strakosha è un giocatore del Brentford

Mentre la Lazio dà il benvenuto a Luis Maximiliano, Thomas Strakosha riesce a realizzare il suo sogno di giocare in Premier League. Attraverso un comunicato ufficiale infatti, il Brentford FC ha reso noto l'acquisto del giocatore:

"Il portiere albanese Thomas Strakosha si è unito al Brentford in trasferimento gratuito. Il 27enne ha lasciato la Lazio il mese scorso al termine del suo contratto. È l'ultimo arrivato nella rosa del Brentford in vista della prossima stagione di Premier League 2022/23 e ha firmato un contratto quadriennale, soggetto a nulla osta internazionale.

Thomas arriva al Brentford dopo aver giocato più di 200 volte con la Lazio e più di 150 partite di Serie A. Ha inoltre giocato 19 volte con l'Albania. Nei prossimi giorni si unirà alla squadra della prima squadra del Brentford in un ritiro pre-stagionale in Germania".

Il tecnico Thomas Frank ha commentato l'arrivo del nuovo portiere ai canali ufficiali del club: "Sono contento di essere riuscito ad ingaggiare un portiere di alto livello. È stato a lungo il numero uno della Lazio, il che è davvero impressionante. Ha giocato in Serie A e in Europa e porterà con sé questa esperienza. Si adatta al nostro modello di portiere e arriva in un buon ambiente con David Raya e Matthew Cox che si spronano a vicenda ogni giorno".