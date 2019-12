Brescia, doppio test con il Trastevere: i big avvisano la Lazio

Trastevere - Brescia, amichevole di stampo tennistico per risultato (0-6) e durata (125' minuti). Così le rondinelle hanno salutato Roma - partiranno domani dopo il mini-ritiro -, preparandosi ad affrontare la Lazio in casa domenica 5 gennaio. Per ruotare tutta la rosa, mister Corini ha organizzato due partite (la prima da 60 minuti, mezz'ora a tempo; la seconda da 45 minuti) al Centro Sportivo “Giulio Onesti”. Malino la prima, nella quale le riserve biancoblu faticano a ingranare chiudendo la prima ora di gioco sul misero risultato di 1-0, rete di Morosini. Il Trastevere, squadra che milita nel Girone G di Serie D, sfiora tre volte il pari ma poi crolla all'ingresso in campo dei big. Solo negli ultimi 45', infatti, si vede il vero Brescia. Gli ingressi di Balotelli, Tonali, Romulo, Spalek e Torregrossa ristabiliscono le gerarchie: il 6-0 finale è firmato dalla doppietta di Balo e Torregrossa, oltre al gol di Bisoli. Da sottolineare la prova di un particolarmente ispirato Balotelli. L'entusiasmo respirato oggi a Formello dovrà tramutarsi in massima concentrazione e rispetto per questo Brescia. Quella lombarda sarà una trasferta insidiosa, il ritorno di Corini ha ridato linfa vitale a una squadra da tutti considerata già spacciata. E invece tornata prepotentemente in lotta salvezza. Per passare al Rigamonti - quasi sold out - servirà la miglior Lazio.

