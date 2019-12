Brescia - Lazio, Rigamonti verso il sold out: in Curva è tutto esaurito

C'è grande attesa per la prima sfida di Serie A del 2020. La Lazio andrà al Rigamonti di Brescia per il lunch match di domenica 5 gennaio. I biglietti per il settore Ospiti sono già esauriti, e ora la società lombarda comunica il sold out anche della Curva Nord: " In vista del prossimo appuntamento di Serie A che, domenica 5 gennaio alle ore 12.30, vedrà il Brescia sfidare la Lazio al Rigamonti, annunciamo con grande piacere che, dopo quelli per il Settore Ospiti della Curva Sud, anche i biglietti per la Curva Nord sono esauritii. I rimanenti titoli per tutti gli altri settori sono disponibili sia al Brescia Calcio Official Store (via Solferino 51a, Brescia) sia online sulla piattaforma Ticketone". Questo il comunicato ufficiale del Brescia che evidenzia l'intrepida attesa per la partita tra Brescia e Lazio.