Brescia, Gastaldello: "La Lazio non molla mai. Speriamo abbiano festeggiato troppo..."

Esperienza da vendere e carisma da leader. Daniele Gastaldello, capitano del Brescia, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sfida del 5 gennaio contro la Lazio al corrieredellosport.it. Un'analisi conclusa con la speranza che i biancocelesti commettano qualche errore. Solo così, secondo Gastaldello, il Brescia avrà qualche chance di portare a casa dei punti: "Dobbiamo restare agganciati alla salvezza, anche se la prima partita dell'anno contro la Lazio sarà molto difficile. Magari essendo l'esordio del 2020 non sarà facile anche per loro, dovremo tenere i ritmi alti e sfruttare le occasioni che ci concederanno in ripartenza: potrebbe essere il loro punto debole. Ma le partite vanno giocate e dire prima dove colpire una grande squadra come la Lazio è complicato. Se fanno una partita importante in cui non sbagliano niente diventa difficilissimo. Noi dobbiamo fare il nostro, stare attenti e concentrati, cercando di andare forte e sperando che ci concedano qualcosa. La parola “paura” nel calcio è un errore. Se uno ha paura di scendere in campo allora non ha scelto il mestiere giusto. Bisogna avere rispetto per la Lazio che è una grandissima squadra. Non l'ha dimostrato solamente in Supercoppa, ma in tutto il girone d'andata vincendo partite all'ultimo minuto. È una squadra che non molla mai. Noi dobbiamo entrare in campo e fare la nostra partita come abbiamo fatto con tante altre avversarie al livello della Lazio. Poi se saranno più bravi lo vedremo, speriamo che abbiano esagerato nei festeggiamenti o nelle vacanze natalizie (ride, ndr)".

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CALCIOMERCATO LAZIO, JALLOW VERSO ROMA?

TORNA ALLA HOMEPAGE