Brescia - Sassuolo, annullate le conferenze stampa: match a rischio rinvio

La morte del patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha scosso il calcio italiano. Ai numerosi i messaggi di cordoglio verso il club neroverde, tra cui quello della Lazio, si è poi aggiunta l'iniziativa della FIGC che ha istituito un minuto di silenzio prima di ogni gara della prossima giornata. E proprio in relazione al prossimo turno di campionato potrebbe esserci un “intoppo”. La dipartita del presidente degli emiliani è infatti arrivata a ridosso del match di campionato contro il Brescia - in programma come anticipo del venerdì alle 20:45 - e per questo il Sassuolo avrebbe chiesto ufficialmente alla Lega il rinvio dell'incontro, che altrimenti si terrebbe a poche ore di distanza dai funerali (previsti per venerdì mattina). Nell'attesa di una decisione da parte della Serie A le conferenze stampa dei due tecnici Corini e De Zerbi, previste per le ore 12 e 13 di questo giovedì, sono state ufficialmente annullate.

BOLOGNA - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

CELTIC - LAZIO, INFO E PREZZI DEI TAGLIANDI

TORNA ALLA HOMEPAGE