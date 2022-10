Brocchi: "Brava la Lazio a dare del tempo a Sarri. Romagnoli? Al Milan..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Cristian Brocchi ha parlato della Lazio di Sarri, esprimendosi in particolare su Alessio Romagnoli, con cui ha avuto anche modo di lavorare al Milan: "Nel calcio di oggi c’è sempre tanta fretta. Si pensa che un allenatore possa fare tutto in poco tempo. Il lavoro è alla base di ogni successo. Alcune squadre stanno dimostrando che quando una società sceglie un allenatore, deve farlo anche a livello di giocatori e di caratteristiche dei giocatori. Magari si deve fare anche qualche sacrificio, però non può essere un singolo calciatore che fa vincere dei campionati. Il Milan è stato il primo a dare dimostrazione di questo. La Lazio con Sarri sta facendo la stessa cosa, gli è stato dato il giusto tempo. Adesso i risultati si stanno vedendo.

Poi, sul difensore biancoceleste: "Sì, aveva rallentato, con Pioli non venivano messe in risalto le sue qualità, bensì le difficoltà. Non si discute, è veramente bravo, forte. Lavorare come fa Sarri è importante per lui e mette in risalto le sue qualità. Difendere uomo contro uomo con 30/40 metri alle spalle... magari fa un po’ di fatica. Ogni giocatore si esalta in un determinato modo di fare calcio. Aver vissuto un momento di difficoltà, esser tornato a Roma per la squadra per cui tifa, non c’era cosa migliore per lui. È riuscito a ritrovarsi e a tornare a essere il difensore che abbiamo ammirato. Giovedì sera sarò all’Olimpico per vedere la partita. Vendetta sportiva? I risultati negativi non ti vanno mai giù (ride, ndr)".

