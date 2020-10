Bruges - Lazio, Clement: "Fatta la miglior partita, meritavamo di vincere"

Dopo l'1-1 con la Lazio il tecnico del Bruges, Philippe Clement, ha parlato in conferenza stampa: "Meritavamo i tre punti, l'ho detto ai mi giocatori. Sono orgoglioso al 90% di quello che hanno fatto, del coraggio avuto e della qualità nel palleggio. Ci sono tante cose di cui essere felici stasera, ma per il 10% c'è dell'amarezza per non aver vinto. Credo che questa sia stata la migliore partita di Champions League fatta dai miei giocatori in due anni. Abbiamo giocatori molto giovani che devono ancora crescere. Se continuano a lavorare in questo modo, ci sarà un futuro radioso per loro. Dobbiamo continuare con il nostro entusiasmo e il lavoro di squadra, caratteristiche che ho già visto nelle due partite fatte. Credo che la squadra possa dimostrarle in tutte e sei le gare del girone, sarebbe fantastico, ma vedremo. Pensiamo partita per partita".

