Bucchioni: "Var? A livello internazionale si fa molta fatica ad utilizzarlo"

Non è stato certo un turno esaltante dal punto di vista arbitrale quello delle italiane in Champions League. Oltre ai risultati maturati sul campo infatti Juventus, Lazio e Atalanta sono state penalizzate da alcune scelte dei direttori di gara: il rigore negato a Ronaldo contro il Porto, quello non fischiato a Milinkovic contro il Bayern e l'espulsione di ieri ai danni di Freuler dell'Atalanta contro il Real Madrid. Queste le parole dell giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW Radio in merito al Var in Europa: "Ma l'Europa vuole la Var? E' da un anno e mezzo che non si interviene con la tecnologia. In Italia si utilizza intelligentemente, ma a livello internazionale si fatica molto. Bisogna capire il perché. Il potere il Var non lo vuole, a partire da Ceferin, presidente della Uefa"

