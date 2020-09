Bucciantini: "Lazio giustamente presuntuosa, ha qualità. Sul calciomercato..."

A Sky Sport Marco Bucciantini ha detto la sua sull'inizio di campionato della Lazio e sulle qualità della squadra di Inzaghi rispetto alla lotta per il titolo: "Io non inserivo la Lazio in lotta per lo Scudetto un anno fa, anche se poi Inzaghi diceva di ripartire dal trofeo vinto, la Coppa Italia, più che dall'ottavo posto arrivato anche a causa della preparazione alla finale contro l'Atalanta. La squadra è per certi versi pienamente e giustamente presuntuosa, perché ha molta qualità. Non ha la diffusione delle altre squadre, ma ha dove serve per vincere le partite e dà certezze".

CALCIOMERCATO - "La Lazio continua a comprare ricambi, non titolari. Per me nelle grandi squadre le riserve sono dei titolari a cui l'allenatore il sabato sera non sa come dire che non giocheranno. Si vedranno soltanto in campo, però per esempio Muriqi aggiunge qualcosa in quel reparto".

