Bucciantini: "Lazio piena di salute e felicità. Deve guardare avanti!"

Tra coloro che credono che la Lazio debba puntare allo Scudetto c'è Marco Bucciantini. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Inzaghi dopo la partita con la Spal ha detto che non firmerebbe per il secondo posto perché vuole giocarsi tutte le partite. Quando giochi così bene e hai obiettivi questi li hai davanti, come quando hai una foto l'obiettivo non ce l'hai dietro la nuca. L'obiettivo quando fai sport è sempre davanti, non si guarda dietro. In questo momento la Lazio è piena della salute e della felicità dei record che sta conseguendo. La Lazio deve guardare davanti, poi magari se arriva seconda fa una bellissima festa, qualificandosi alla Champions. Ma come fai a non guardare davanti in questo momento. Le partite con loro durano un quarto d'ora e poi sono già finite".

IMMOBILE E CAICEDO - "La Lazio ha perso Correa e in campo ho visto un'intesa incredibile tra Immobile e Caicedo, se penso alle caratteristiche dei due. Vuol dire che intanto sono due attaccanti intelligenti, intanto se ti muovi in campo l'intesa la trovi. Sono rimasto sorpreso da come la squadra abbia reagito all'infortunio di un giocatore che sembrava decisivo per quel modo di contrattaccare".

