Bucciantini: "Tra Lazio e Inter la differenza l’ha fatta la qualità. Sulla corsa Champions…"

Il giorno successivo al quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio a San Siro, si discute ancora della grande prova della squadra di Inzaghi. Ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua Marco Bucciantini, con un passaggio anche sulla corsa Champions: “Ieri si è vista una differenza di qualità nel modo di andare nella metà campo avversaria. La Lazio non soltanto aveva tanti attaccanti, ma si muovevano bene. Per fare il passaggio ci vuole qualità e Luis Alberto ce l’ha, ma anche Lucas Leiva e Milinkovic, però bisogna che qualcuno davanti si muova bene e ieri succedeva. A volte poi mancava l’ultimo passaggio anche alla Lazio e le occasioni più importanti sono arrivate alla fine a squadre lunghe, però c’era qualità individuale nei giocatori e disponibilità degli attaccanti a muoversi. Spalletti ha parlato di cuore, forza e spirito che non aveva visto a Torino, ma ha visto ieri sera: questa è sicuramente stata un’aggiunta, però non c’era qualità. Manca la parola importante”.

CORSA CHAMPIONS - “Non credo che l’Inter possa correre il rischio scivolone e nel caso sarei profondamente deluso. Quanto alle altre, dopo 21 partite non credo più a nient’altro che alla classifica. Se sono tutte lì in 5 punti vuol dire che possono tutte sperare. Ci metto Atalanta, Fiorentina e Sampdoria, e poi le favorite: a queste qualcosa non torna, ma se sono lì significa che questo qualcosa manca. Di tutte vedo psicologicamente avanti il Milan”.