Bufera di neve a Bodo: le condizioni dell'Aspmyra Stadion prima dell'allenamento della Lazio - VD

Clima piuttosto avverso e temperature molto basse a Bodo. È in corso una vera e propria bufera di neve che sta colpendo l'Aspmyra Stadion, campo su cui presto scenderà la Lazio per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista dell'andata dei quarti di Europa League di domani. Il video che mostra le condizioni atmosferiche in Norvegia è stato pubblicato proprio dal Bodo/Glimt sui social. Di seguito il filmato.

Nærmer seg trening for Lazio ❄️ pic.twitter.com/kTweMtIOwU — FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 (@Glimt) April 9, 2025